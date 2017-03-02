В «Газпроме» прогнозируют рост цен на газ для россиян Он будет ниже уровня инфляции

В «Газпроме» прогнозируют прогнозирует рост цен на свой газ в России в ближайшие годы. Об этом в четверг сообщил зампредседателя правления компании Андрей Круглов.

«Мы прогнозируем, что процесс регулируемых цен на газ останется на среднесрочный период. Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы, но, я думаю, что он будет ниже, чем уровень инфляции», — пояснил Круглов. По его словам, цены могут вырасти на 3-3,5%.

Он сообщил, что российское правительство рассматривает возможность предоставления «Газпрому» скидки крупным потребителям. В компании хотят иметь возможность предоставить скидку в размере 10%. «Мы рассчитываем, что будем услышаны», — сказал Круглов.

Напомним, накануне заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил, что «Газпром» можетувеличить валютную выручку от экспорта газа в 2017 году на 16%. Медведев ожидает, что она составит $35 млрд.