РТЛ Сервис объявил о создании продукта для организации сетей Wi-Fi на предприятии

Разработанный группой компаний «РТЛ Сервис» продукт «RealTrac Промышленный Wi-Fi» позволит организовать стабильно работающую беспроводную сеть предприятия.

Ключевое преимущество продукта — создание высокоскоростной беспроводной сети передачи данных в условиях промышленного предприятия с возможностью подключения систем обмена данными, видеонаблюдения и телефонии. Также система позволяет объединить компьютеры, ноутбуки и смартфоны персонала в единую информационную сеть и получать доступ к информационным системам из любой точки предприятия.

Промышленное исполнение корпусов оборудования по стандарту IP67 позволяет точкам доступа обеспечивать высокое качество сигнала даже под дождем, а пыль не сможет проникнуть внутрь корпуса и повлиять на его работу. Расширенный температурный диапазон позволяет работать при температурах от –40 до +60 градусов Цельсия: перепады в рамках этих пределов не влияют на качество связи.

Оборудование собрано так, что даже сильные вибрации и тряска не помешают его нормальной работе: защищенный корпус и разумная компоновка схем позволят продлить срок службы точки доступа. Устройства, которые входят в состав продукта, имеют защиту от электромагнитных полей и кратковременных скачков напряжения, что очень важно при эксплуатации на промышленных объектах.

Николай Сергеев, генеральный директор ГК «РТЛ Сервис»: «Создав „RealTrac Промышленный Wi-Fi“, мы предложили клиентам современный продукт для организации беспроводной сети, который учитывает тяжелые условия эксплуатации телекоммуникационного оборудования и при этом будет обеспечивать высокое качество работы сети. При этом мы предлагаем решение, оптимальное по соотношению цены и качества, что и ценят наши клиенты при использовании нашего оборудования для решения бизнес-задач на своих предприятиях».

Продукт уже используют АО «Архангельскгеолдобыча» (Лукойл), болгарское предприятие по добыче меди Ellatzite-MED AD, «Полиметалл» (Албазино, добыча золота), австралийское предприятие Newcrest Telfer Mine по добыче золотой и медной руды, а также ряд других компаний.

Подробная информация о продукте «RealTrac Промышленный Wi-Fi» и о том, как с его помощью можно построить сеть предприятия, доступна на сайте группы компаний «РТЛ Сервис».

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