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02.03.17 / 10:50 Новости / Петербург и Ленобласть

На проведение посевной и приобретение семян в Ленобласти в 2017 году направят 623,8 млн рублей

Это на 30% больше, чем в прошлом году

ДОСЬЕ зерно фото с сайта sdelanounas.ruНа проведение посевной, приобретение семян, удобрений и горюче-смазочных материалов в сельхозпроизводителям в Ленинградской области направят 623,8 млн рублей. Об этом сообщили в правительстве Ленобласти в четверг.

Этот показатель на 30% больше, чем в прошлом году. Ещё 248 млн рублей будет выплачено на мелиоративные работы, 230 млн рублей — на приобретение техники, 48,8 млн рублей — на поддержку семеноводства.

В текущем году планируется вырастить 125 ты. тонн зерна, 105 тыс. тонн овощей и 99,2 тыс. тонн картофеля. Кроме того, планируется заготовить 32,2 центнера кормовых единиц на одну условную голову. Весенний сев планируется провести на площади 82 тыс. га. В настоящее время засеяно 6,2 тыс. га озимых культур.

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