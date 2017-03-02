Сенат США утвердил нового министра энергетики Им стал Рик Перри

Сенат США утвердил нового министра энергетики. Это произошло в четверг.

На прошедшем в четверг голосовании Сенат Соединенных Штатов большинством голосов утвердил нового министра энергетики. Им стал Рик Перри. Против кандидата проголосовали 37 сенаторов, за – 62.

Рик Перри является экс-губернатором Техаса. В штате на протяжении нескольких лет наблюдается активный подъем энергетической промышленности. По словам Перри, несмотря на использование крупного нефтеперерабатывающего комплекса и интенсивный рост добычи энергоресурсов, экология в регионе стала лучше. Достичь этого удалось благодаря сокращению выбросов. Кроме того, Рик Перри пообещал учитывать научные данные о климатической ситуации на посту министра.

Напомним, Рик Перри – республиканец. Он трижды избирался губернатором Техаса. Помимо этого, Перри претендовал на пост президента США на выборах 2012 и 2016 года, однако выходил из гонки преждевременно.