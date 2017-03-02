«Состояние макроэкономики России. Инвестиционный климат Петербурга и Ленобласти» (видеотрансляция)

Все новости

02.03.17 / 14:42 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Источник: Шатов может покинуть «Зенит», если Луческу останется

У футболиста есть предложения из Европы

Шатов "Зенит"

Фото scoopnest.com

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов может покинуть «Зенит», если на посту главного тренера останется Мирча Луческу. Об этом АБН в четверг сообщил источник, близкий к трансферному отделу команды.

По его словам, полузащитник недоволен потерей места в основном составе. У Шатова есть ряд предложений от итальянских и французских команд, по информации источника, футболистом интересуются в «Сампдории» и «Фиорентине». Отпустить россиянина руководство клуба готово не менее, чем за 12 млн евро.

Отметим, перешел в «Зенит» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года. За петербургскую команду футболист сыграл в 130 матчах и забил 24 гола. В составе сине-бело-голубых игрок завоевал золотые медали чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны. В последнем матче «Зенита» с бельгийским «Андерлехтом» футболист на поле не появился.

Метки:

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017