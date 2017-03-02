Источник: Шатов может покинуть «Зенит», если Луческу останется У футболиста есть предложения из Европы

Полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов может покинуть «Зенит», если на посту главного тренера останется Мирча Луческу. Об этом АБН в четверг сообщил источник, близкий к трансферному отделу команды.

По его словам, полузащитник недоволен потерей места в основном составе. У Шатова есть ряд предложений от итальянских и французских команд, по информации источника, футболистом интересуются в «Сампдории» и «Фиорентине». Отпустить россиянина руководство клуба готово не менее, чем за 12 млн евро.

Отметим, перешел в «Зенит» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года. За петербургскую команду футболист сыграл в 130 матчах и забил 24 гола. В составе сине-бело-голубых игрок завоевал золотые медали чемпионата России, Кубка и Суперкубка страны. В последнем матче «Зенита» с бельгийским «Андерлехтом» футболист на поле не появился.