Швеция возобновила воинскую повинность Призыв будет гендерно нейтральным

Швеция возобновила воинскую повинность. Об этом правительство страны сообщило в четверг.

Причиной возвращения воинской повинности власти называют ухудшающуюся безопасность в Европе, а также вблизи самой Швеции. Призыв, согласно заявлению, будет гендерно нейтральным, то есть призвать могут как юношей, так и девушек. Правительство Швеции планирует набрать по четыре тысячи призывников для прохождения воинской службы в 2018 и 2019 годах. Власти подчеркивают, что призыв продолжит осуществляться и на добровольной основе. На мотивацию и личную заинтересованность обещают обращать особое внимание.

Напомним, Швеция отменила всеобщую воинскую повинность в 2010 году. При этом в 2016 году среди населения проводился опрос о ее возвращении. Согласно результатам, большинство шведов отнеслись к этому хорошо.