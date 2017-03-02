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02.03.17 / 22:42 Новости / Общество / Россия и мир

Швеция возобновила воинскую повинность

Призыв будет гендерно нейтральным

флаг швецииШвеция возобновила воинскую повинность. Об этом правительство страны сообщило в четверг.

Причиной возвращения воинской повинности власти называют ухудшающуюся безопасность в Европе, а также вблизи самой Швеции. Призыв, согласно заявлению, будет гендерно нейтральным, то есть призвать могут как юношей, так и девушек. Правительство Швеции планирует набрать по четыре тысячи призывников для прохождения воинской службы в 2018 и 2019 годах. Власти подчеркивают, что призыв продолжит осуществляться и на добровольной основе. На мотивацию и личную заинтересованность обещают обращать особое внимание.

Напомним, Швеция отменила всеобщую воинскую повинность в 2010 году. При этом в 2016 году среди населения проводился опрос о ее возвращении. Согласно результатам, большинство шведов отнеслись к этому хорошо.

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