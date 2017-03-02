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02.03.17 / 19:45 Мнения и аналитика / Новости / Россия и мир / Финансы

Вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ велика – Аналитик

«Вероятность этого – около 70-80%»

Снижение ключевой ставкиВероятность снижения ключевой ставки Центробанком России на мартовском заседании велика. Таким мнением с АБН в четверг поделилась замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

«В конце марта Центробанк с большой долей вероятности снизит ставки. В первую очередь, чтобы не допустить сильного укрепления рубля. Вероятность этого – около 70-80%», — отметила Кокорева.

Отметим, заседание ЦБ РФ состоится 26 марта. Ранее 15 марта пройдет заседание ФРС США. От главы ФРС Джанет Йеллен аналитики ждут жесткой риторики и повышения ставок.

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