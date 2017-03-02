SolarCity сократила 20% работников В 2016 году

Копания SolarCity, которая принадлежит Tesla, сократила 20% персонала в прошлом году. Об этом в компании рассказали в четверг.

Как стало известно Reuters, на начало текущего года число сотрудников компании составило 12 234 работника. Согласно отчету компании, в прошлом году у них работали 15 237 человек.

Сокращения затронули отделы продаж, маркетинга, а также сферу производства и установки оборудования. Компания объяснила сокращения попыткой сохранить наличность на счетах на фоне сокращения спроса на солнечную энергию.

Tesla купила SolarCity в прошлом году за $2,6 млрд. До поглощения Илон Маск владел 22% акций компании