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02.03.17 / 12:52 Новости / Общество / Россия и мир

SolarCity сократила 20% работников

В 2016 году

SolarCity сократилаКопания SolarCity, которая принадлежит Tesla, сократила 20% персонала в прошлом году. Об этом в компании рассказали в четверг.

Как стало известно Reuters, на начало текущего года число сотрудников компании составило 12 234 работника. Согласно отчету компании, в прошлом году у них работали 15 237 человек.

Сокращения затронули отделы продаж, маркетинга, а также сферу производства и установки оборудования. Компания объяснила сокращения попыткой сохранить наличность на счетах на фоне сокращения спроса на солнечную энергию.

Tesla купила SolarCity в прошлом году за $2,6 млрд. До поглощения Илон Маск владел 22% акций компании

По материалам: reuters.com
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