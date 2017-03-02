«Состояние макроэкономики России. Инвестиционный климат Петербурга и Ленобласти» (видео)

2 марта в «Агентстве Бизнес Новостей» состоялось заседание финансово-экономического клуба. Приглашенные эксперты поделились своим взглядом на состояние экономики России, Петербурга и Ленобласти, высказали прогнозы на ближайший год по динамике курса валют, ВВП и ВРП.

Участники:

Дмитрий Майоров, гендиректор «Русь: Новые Территории»

Михаил Фроленок, бизнес-аналитик

Анна Кокорева, заместитель руководителя аналитического департамента «Альпари»

Алексей Третьяков, председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка