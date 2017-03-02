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02.03.17 / 19:26 Новости / Россия и мир / Спорт

Источник: В «Спартаке» намерены продлить контракт с Каррерой

Вне зависимости от итогов чемпионата

КаррераВ футбольном клубе «Спартак» намерены продлить контракт с итальянским специалистом Массимо Каррерой. Об этом АБН в четверг рассказал источник, близкий к руководству красно-белых.

Совет директоров команды желает продлить соглашение с главным тренером вне зависимости от итогов текущего чемпионата России, отметил источник. По его словам, руководство клуба готово поднять зарплату итальянцу, чтобы перебить возможное предложение от туринского «Ювентуса».

Отметим, ранее стало известно, что Массимо Каррера может стать главным тренером черно-белых после окончания этого футбольного сезона. По информации источника, специалист станет одним из претендентов на пост наставника туринской команды, если клуб покинет Массимилиано Аллегри. Помимо тренера «Спартака» в шорт-лист «Ювентуса» попали Леонарду Жардим, Роберто Манчини и Фабио Гроссо, тренер молодежной команды черно-белых.

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