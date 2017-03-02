СМИ: США могут применить военную силу против КНДР В Белом доме попытались "всесторонне переосмыслить" ситуацию

В США рассматривают различные варианты взаимодействия с КНДР, один из которых — применение военной силы в стране и смена существующего политического режима. Об этом в четверг пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что в середине февраля заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд встретилась с сотрудниками различных правительственных служб и попросила их подготовить предложения и идеи по возможным действиям США в отношении Северной Кореи. Собеседники пояснили, что это была попытка «всесторонне переосмыслить» ситуацию. Поэтому обсуждались любые варианты, в том числе, признание КНДР ядерной державой или военное вторжение в республику.

Источники утверждают, что в американской администрации не впервые говорят о возможности военного вмешательства. В частности, во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американские чиновники подчеркивали, что готовы рассмотреть любые варианты решения проблемы.

Напомним, в конце февраля газета The Washington Post сообщила о возможной встрече северокорейских чиновников с представителями американской стороны. Позже стало известно, что переговоры были сорваны из-за запуска баллистической ракеты в КНДР 12 февраля. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Политик признался, что власти США «разозлило то, что он сделал».