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02.03.17 / 11:12 Новости / Политика / Россия и мир

СМИ: США могут применить военную силу против КНДР

В Белом доме попытались "всесторонне переосмыслить" ситуацию

Фото dni.ru кндр

Фото dni.ru

В США рассматривают различные варианты взаимодействия с КНДР, один из которых — применение военной силы в стране и смена существующего политического режима. Об этом в четверг пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Издание сообщает, что в середине февраля заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд встретилась с сотрудниками различных правительственных служб и попросила их подготовить предложения и идеи по возможным действиям США в отношении Северной Кореи. Собеседники пояснили, что это была попытка «всесторонне переосмыслить» ситуацию. Поэтому обсуждались любые варианты, в том числе, признание КНДР ядерной державой или военное вторжение в республику.

Источники утверждают, что в американской администрации не впервые говорят о возможности военного вмешательства. В частности, во время переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американские чиновники подчеркивали, что готовы рассмотреть любые варианты решения проблемы.

Напомним, в конце февраля газета The Washington Post сообщила о возможной встрече северокорейских чиновников с представителями американской стороны. Позже стало известно, что переговоры были сорваны из-за запуска баллистической ракеты в КНДР 12 февраля. Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Политик признался, что власти США «разозлило то, что он сделал».

По материалам: wsj.com
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