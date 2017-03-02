На строительство США стены с Мексикой выделят только $20 млн Стоимость всего проекта превышает $20 млрд

На строительство стены на границе между США и Мексикой министерство внутренней безопасности США (МВБ) может выделить только $20 млн. Об этом в четверг передает агентство Reuters со ссылкой на документы ведомства.

По информации издания, стоимость всего проекта может составить порядка $21,6 млрд. Выделенных средств хватит только на установку камер видеонаблюдения и строительство пограничного забора в штате Аризона.

Напомним, в начале этого года президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на границе с Мексикой будет воздвигнута стена. По мнению американского руководства, эта мера снизит поток нелегальных мигрантов из Мексики. Кроме того, Трамп надеется, что Мехико полностью компенсирует расходы на строительство. Однако мексиканский президент Энрике Пенья Ньето отказался это делать.