На шахте «Степная» во Львовской области прогремел взрыв Погибли 11 человек

На шахте «Степная» во Львовской области произошел взрыв. Об этом в четверг в социальной сети сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец.

«На шахте „Степная“ авария. Взрыв метана, 11 погибших», — написал Волынец. В ГСЧС по Львовской области сообщили, что в настоящее время в шахте ведутся аварийно-спасательные работы.

При этом в ГСЧС приводят другие данные. «Восемь из них погибли и шесть горняков с травмами были подняты на поверхность», — сказано в сообщении службы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, в частности на аварийном участке 34 горняка. Судьба 24 горняков остается неизвестно.