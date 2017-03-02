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02.03.17 / 15:15 Новости / Общество / Россия и мир

На шахте «Степная» во Львовской области прогремел взрыв

Погибли 11 человек

Фото: mail.ru степная взрыв

Фото: mail.ru

На шахте «Степная» во Львовской области произошел взрыв. Об этом в четверг в социальной сети сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов Украины Александр Волынец.

«На шахте „Степная“ авария. Взрыв метана, 11 погибших», — написал Волынец. В ГСЧС по Львовской области сообщили, что в настоящее время в шахте ведутся аварийно-спасательные работы.

При этом в ГСЧС приводят другие данные. «Восемь из них погибли и шесть горняков с травмами были подняты на поверхность», — сказано в сообщении службы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, в частности на аварийном участке 34 горняка. Судьба 24 горняков остается неизвестно. 

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