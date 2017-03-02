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02.03.17 / 18:32 Новости / Политика / Россия и мир

Суд Египта оправдал Мубарака

Его обвиняли в причастности к гибели демонстрантов в январе 2011 года

Суд МубаракКассационный суд Египта оправдал бывшего президента страны Хосни Мубарака. Хаседание суда прошло в четверг.

Высшая судебная инстанция Египта сняла с Мубарака обвинения в гибели демонстрантов в 2011 году. Против Мубарака завершили все уголовные преследования.

Отметим, это было пятое заседание. Мубарака на него доставили из военного госпиталя в сопровождении медперсонала.

Мубарака и бывшего главу МВД Египта аль-Адли приговорили к пожизненному аресту в 2012 году. Однако потом уголовный суд Египта удовлетворил прошение адвокатов Мубарака о пересмотре приговора. Ранее с Мубарака также сняли обвинения в коррупции. Единственное оставшееся в силе – обвинение по делу о президентских дворцах. За него он в 2015 году получил реальный срок в три года.

По материалам: tass.ru
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