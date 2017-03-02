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02.03.17 / 11:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Свердловский губернатор рассказал о возможности получить 5 млрд в областной бюджет

И построить на них школы, больницы и налоги

Евгений Куйвашев свердловский губернаторГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в прошлом году область могла бы получить 5 млрд от налога на прибыль. Он сообщил об этом в четверг.

Куйвашев дал поручение подготовить дорожную карту по мобилизации дополнительных доходов от этого налога. «Если бы такая норма появилась в прошлом году, Свердловская область могла бы дополнительно получить почти 5 млрд рублей», — сказал губернатор.

Политик заявил, что в 2017 году нужно получить максимальный мобилизационный эффект от налога и привлечь средства в бюджет. По слова Куйвышева, на них можно будет построить «новые школы, больницы, дороги».

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на инвестфоруме в Сочи встретился с глава российских регионов. Он обсудил с ними региональные проблемы, в частности, проблему наполняемости бюджетов. Глава правительства сказал, что с 2018 года регионы смогут оставлять у себя часть прироста налога на прибыль.

По материалам: tass.ru
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