Все новости

02.03.17 / 00:44 Новости / Россия и мир

«Татспиртпром» начнет поставки водки в США в марте

Собираются отправить 25,4 тыс. бутылок

Фото: positime.ru

Фото: positime.ru

Компания «Татспиртпром» планирует начать поставки водки в США в марте этого года. Накануне об этом сообщили представители компании.

В первой партии собираются отправить порядка 25,4 тыс. бутылок марки Russian Value Platinum объемом 0,75, 1,0 и 1,75 л. Всего в течение 2017 года компания надеется реализовать на территории США 50 тыс. бутылок водки этой марки, это 45 тыс. литров.

Алкогольную продукцию компании импортирует Savas Spirits International. В 2016 году «Татспиртпром» занял 17% на российском рынке водочной продукции. Экспорт компании за последние два года увеличился в 6 раз. Компания «Татспиртпром» создана в 1997 году, она владеет двумя спиртовыми заводами, четырьмя ликероводочными и одним винзаводом.

По материалам: tass.ru

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017