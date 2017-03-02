«Татспиртпром» начнет поставки водки в США в марте Собираются отправить 25,4 тыс. бутылок

Компания «Татспиртпром» планирует начать поставки водки в США в марте этого года. Накануне об этом сообщили представители компании.

В первой партии собираются отправить порядка 25,4 тыс. бутылок марки Russian Value Platinum объемом 0,75, 1,0 и 1,75 л. Всего в течение 2017 года компания надеется реализовать на территории США 50 тыс. бутылок водки этой марки, это 45 тыс. литров.

Алкогольную продукцию компании импортирует Savas Spirits International. В 2016 году «Татспиртпром» занял 17% на российском рынке водочной продукции. Экспорт компании за последние два года увеличился в 6 раз. Компания «Татспиртпром» создана в 1997 году, она владеет двумя спиртовыми заводами, четырьмя ликероводочными и одним винзаводом.