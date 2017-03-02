В 2016 году в Петербурге продали 1,9 млн мобильных телефонов В денежном выражении - 21 млрд рублей

В прошлом году в Петербурге продали 1,9 млн мобильных телефонов и смартфонов. Об этом в четверг сообщили в компании «Евросеть».

Показатель вырос на 12% год к году. В денежном выражении рынок составил 21 млрд рублей, что на 33% больше, чем в 2015 году. На столько же выросла и средняя цена за устройство, достигнув 11,1 тыс. рублей.

Аналитики «Евросети» отмечают, что рынок смартфонов смог реабилитироваться до докризисного уровня. Доля Samsung в структуре продаж смартфонов в Петербурге в 2016 году составила 25%, еще 14% приходится на продукцию Apple. При этом 31% общей выручки вендорам принесла продукция последней.