«Состояние макроэкономики России. Инвестиционный климат Петербурга и Ленобласти» (видеотрансляция)

Все новости

02.03.17 / 14:30 Новости / Россия и мир / Экономика

Ткачев: РФ планирует сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в этом году

Ы прошлом году удалось собрать 119 миллионов тонн зерна

пшеница-сельское-хозяйство-assalam.ru_ ткачев по экспорту пшеницыРоссия планирует сохранить прошлогоднее лидерство по экспорту пшеницы в текущем сельхозгоду. Об этом в четверг заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на заседании правительства.

Ткачев напомнил  том, что в 2016 году в России удалось собрать рекордный урожай зерна, который составил 119 млн тонн. «Это дает нам возможность полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы и развивать экспорт других сельхозкультур», — пояснил министр.

По словам Ткачева, с начала сельхозгода (1 июля 2016 — 30 июня 2017 года) страна экспортировала выше 24 млн тонн зерна. До конца сезона планируется экспортировать 37 млн тонн зерна. «Это плюс 7% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр.

Напомним, согласно данным Росстата, объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе 2017 года вырос на 0,6% по сравнению с январем прошлого года. В действующих ценах рост составил 171,5 млрд рублей.

По материалам: tass.ru
Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017