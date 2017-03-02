Ткачев: РФ планирует сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы в этом году Ы прошлом году удалось собрать 119 миллионов тонн зерна

Россия планирует сохранить прошлогоднее лидерство по экспорту пшеницы в текущем сельхозгоду. Об этом в четверг заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев на заседании правительства.

Ткачев напомнил том, что в 2016 году в России удалось собрать рекордный урожай зерна, который составил 119 млн тонн. «Это дает нам возможность полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, сохранить мировое лидерство по экспорту пшеницы и развивать экспорт других сельхозкультур», — пояснил министр.

По словам Ткачева, с начала сельхозгода (1 июля 2016 — 30 июня 2017 года) страна экспортировала выше 24 млн тонн зерна. До конца сезона планируется экспортировать 37 млн тонн зерна. «Это плюс 7% по сравнению с прошлым годом», — сказал министр.

Напомним, согласно данным Росстата, объем производства продукции сельского хозяйства в России в январе 2017 года вырос на 0,6% по сравнению с январем прошлого года. В действующих ценах рост составил 171,5 млрд рублей.