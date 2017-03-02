Автором «Тотального диктанта» выбрали Леонида Юзефовича В прошлом году он получил «Национальный бестселлер» и «Большую книгу»

Автором «Тотального диктанта» в 2018 году стал писатель Леонид Юзефович. Об этом в четверг сообщили организаторы.

Напомним, «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Его участниками смогут стать жители 800 городов по всему миру.

Леонид Юзефович в прошлом году получил две престижных литературных премии – «Национальный бестселлер» и «Большую книгу». Лауреатом стал роман «Зимняя дорога». Эта книга повествует о годах Гражданской войны в Якутии. Его главные герои – белый генерал Анатолий Пепеляев и красный командир анархист Иван Строд.