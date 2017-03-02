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02.03.17 / 20:07 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Трансперенси Интернешнл» обнаружила нарушения в контракте Горизбиркома Петербурга

Как и в случае с ЗакСом, контракт на аренду авто

Горизбирком

Фото АБН

Антикоррупционная организация «Трансперенси Интернешнл» обнаружила нарушения в одном из контрактов Городской избирательной комиссии Петербурга. Об этом в организации сообщили в четверг.

«Трансперенси» предъявила претензии к контракту на аренду автомобилей. Его заключили в конце 2016 года с государственным учреждением «Смольнинское» на сумму 7,2 млн рублей. Тендер прошел без конкурса.

Избирком арендует автомобили для руководителей, а именно для председателя комиссии Виктора Панкевича и его заместителей, а также секретаря. Это три авто Toyota Camri и один Ford Focus. «По оценке «Трансперенси Интернешнл», за 7 млн. рублей эти автомобили можно не арендовать, а купить», — считают антикоррупционеры.

Кроме этого, после некоторых расчетов «Трансперенси» пришла к выводу, что один день использования Toyota будет стоить более 6 тыс. рублей, а Ford дешевле – более 4 тыс. рублей с учетом сверхурочных. Однако по петербургскому нормативу цена на эти услуги не может быть больше, чем 5 941 рублей 89 копеек в день.

Также организация обнаружила нарушения в сроках размещения контракта. Обращения отправили в УФАС и комитет государственного финансового контроля Петербурга.

Напомним, ранее «Трансперенси Интернешнл» проверили закупку Законодательного собрания Петербурга на аренду авто. В резульатате местное УФАС выдало предупреждение парламенту за нарушение антикоррупционного законодательства. Тогда тендер без проведения конкурса тоже выиграло «Смольнинское». Если ЗакС не исполнит предупреждение, антимонопольщики смогут требовать расторжения контракта в суде.

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