Совет Федерации поддержал упрощенный визовый режим для Дальнего Востока

Совет Федерации поддержал введение упрощенного визового режима на Дальнем Востоке для иностранных граждан. Об этом накануне сообщили в Минвостокразвития.
В ведомстве отметили, что за упрощенный порядок въезда туристов и инвесторов на территорию Дальнего Востока проголосовал 151 сенатор. Это подавляющее большинство.
Напомним, в начале 2016 года в России уже собирались ввести упрощенный визовый режим для свободного порта Владивосток. Однако этого не произошло. Тогда планировали ввести восьмидневные въездные визы, которые оформляли бы сразу на пропускных пунктах.