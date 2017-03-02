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02.03.17 / 06:27 Новости / Россия и мир

Совет Федерации поддержал упрощенный визовый режим для Дальнего Востока

За новый порядок въезда выступил 151 сенатор

Дальний Восток myjulia.ruСовет Федерации поддержал введение упрощенного визового режима на Дальнем Востоке для иностранных граждан. Об этом накануне сообщили в Минвостокразвития.

В ведомстве отметили, что за упрощенный порядок въезда туристов и инвесторов на территорию Дальнего Востока проголосовал 151 сенатор. Это подавляющее большинство.

Напомним, в начале 2016 года в России уже собирались ввести упрощенный визовый режим для свободного порта Владивосток. Однако этого не произошло. Тогда планировали ввести восьмидневные въездные визы, которые оформляли бы сразу  на пропускных пунктах.

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