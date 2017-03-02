ВЦИОМ: Уровень поддержки Путина россиянами достиг максимума с начала года Президента поддерживают 52,6% граждан

В феврале уровень поддержки президента Владимира Путина и партии «Единая Россия» достиг самых высоких значений с начала 2017 года. Об этом свидетельствуют данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», проводимого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг.

Согласно данным, полученным социологами, в последнюю неделю февраля рейтинг Путина вырос с 51,1% до 52,6%. Показатель одобрения деятельности главы государства, по данным за последнюю неделю февраля, составил 86,1%. «Это максимальное среднее значение за неделю в текущем году», — подчеркнули в ВЦИОМ.

Работу премьер-министра страны Дмитрия Медведева положительно оценили 60,7% опрошенных, тогда как в начале месяца их было 57,4%. При этом уровень одобрения деятельности министров также вырос- с 60,9% в период с 6 по 12 февраля до 64,0%.

Социологи также измерили уровень одобрения деятельности партий. Рейтинг «Единой России» вырос с 48,7% в начале февраля до 51,1% в период 20-26 февраля. В этот же период деятельность ЛДПР одобрили 12,5% россиян. КПРФ поддержали 9,4% опрошенных. Рейтинг «Справедливой России» в конце февраля составил 5,1%.