В российскую промзону в Египте могут вложить порядка $20 млрд Частных инвестиций

Вложения в российскую промышленную зону в Египте могут составить порядка $20 млрд. Об этом в четверг сообщил генеральный директор технополиса «Москва» Игорь Ищенко на презентации в Каире.

Он отметил, что, в основном, это будут частные инвестиции. Проект рассчитан на 30 лет, его планируют реализовать в три этапа.

По словам Ищенко, проект предполагает застройку зоны к востоку от города Порт-Саид. Помимо промышленных зданий, там создадут жилые и рекреационные зоны. Он также добавил, что проектом уже заинтересовалась группа инвесторов в области логистики.