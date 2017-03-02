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02.03.17 / 02:22 Новости / Россия и мир

В российскую промзону в Египте могут вложить порядка $20 млрд

Частных инвестиций

Вложения в российскую промышленную зону в Египте могут составить порядка $20 млрд. Об этом в четверг сообщил генеральный директор технополиса «Москва» Игорь Ищенко на презентации в Каире.

Он отметил, что, в основном, это будут частные инвестиции. Проект рассчитан на 30 лет, его планируют реализовать в три этапа.

По словам Ищенко, проект предполагает застройку зоны к востоку от города Порт-Саид. Помимо промышленных зданий, там создадут жилые и рекреационные зоны. Он также добавил, что проектом уже заинтересовалась группа инвесторов в области логистики.

По материалам: ria.ru
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