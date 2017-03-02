Virgin Group создала компанию для коммерческих запусков малых спутников Virgin Orbit

Virgin Group создала новую компанию, которая займется запусками спутников LauncherOne. Об этом в четверг сообщили в компании.

Главой Virgin Orbit станет Дэн Харт, который отвечал за все спутниковые программы Boeing. Компания займется разработкой ракеты LauncherOne на базе «Боинга», которая должна будет выводить на орбиту малые спутники.

Напомним, Virgin Galactic заключила контракт с британской OneWeb на обеспечение запусков ракет, которые должны вывести в космос несколько сотен малых спутников. Предполагается, что для этого компания использует ракету LauncherOne. Ракета-носитель LauncherOne разрабатывается с 2008 года. Запуски спутников совместно с OneWeb запланированы на период между 2017 и 2019 годами.