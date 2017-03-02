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02.03.17 / 16:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Модернизация систем водоснабжения Севастополя обойдется бюджету в 47 млрд рублей

В правительстве города предложили поднять тарифы и ждать инвестиций из бюджета

крым море лето отдых туризм севастополяНа проведение модернизации системы водоснабжения и водоотведения Севастополя до 2035 года потребуется 47 млрд рублей. Об этом в четверг заявил на заседании правительства города директор департамента городского хозяйства Андрей Чибисов.

«До 2035 года потребность Севастополя в средствах на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения составляет более 47 млрд рублей, у нас есть средства, предусмотренные в бюджете до 2020 года — 11 млрд рублей, а необходимо более 14 млрд рублей», — сказал Чибисов. По его словам, власти региона рассматривали разные варианты покрытия дефицита. В итоге прозвучало предложение повысить тарифы на услуги Водоканала и ожидать роста бюджетных инвестиций.

Чибисов признал, что повышение цен на услуги Водоканала не решит проблему с дефицитом. "Если мы с 2017 по 2020 год поднимем тариф на 30%, то мы сможем покрыть всего 727 млн руб. из дефицита в 3 млрд рублей", — признал он. Таким образом, сказал министр, придется искать бюджетное финансирование или выполнять программу дольше, чем планировалось.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе проводится технико-экономическое обоснование (ТЭО) по целесообразности строительства Соколинского водохранилища и переброски в него воды из крымской реки Коккозка. Такие меры были предложены для решения проблемы водоснабжения, с которой сталкивается город в засушливые периоды.

По материалам: tass.ru
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