Шойгу доложил Путину о взятии Пальмиры Это сделала сирийская армия при поддержке российских ВС

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Пальмиры. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Операцию в Пальмире проводила сирийская армия совместно с российскими ВС. В настоящий момент бойцы армии Сирии проводят разминирование древнего города.

Напомним, в первый раз террористы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» захватили Пальмиру в 2015 году. Они взрывали древние руины Пальмиры, которые ЮНЕСКО признало памятником Всемирного наследия. В амфитеатре террористы убивали местных жителей. В марте 2016 года сирийские войска освободили древний города. В мае там прошел симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. Однако спустя полгода террористы вновь захватили древний город.