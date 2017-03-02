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02.03.17 / 07:51 Новости / Россия и мир

Задержан глава управы московского района Перово – СМИ

Он подозревается в мошенничестве

Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

Главу управы района Перово в Москве Александра Довгопола задержали на двое суток. Об этом накануне передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, его подозревают в мошенничестве. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, в конце 2016 года Довгопол заключил договор с частной фирмой на предоставление информационных услуг, однако фактически они оказаны не были. Тем не менее чиновник подписал акты приема-сдачи работ и получил более 1 млн рублей бюджетных средств. Правоохранительные органы официально не комментируют ситуацию. Александр Довгопол возглавляет управу Перово с 2013 года.

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