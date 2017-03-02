Задержан глава управы московского района Перово – СМИ Он подозревается в мошенничестве

Главу управы района Перово в Москве Александра Довгопола задержали на двое суток. Об этом накануне передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации агентства, его подозревают в мошенничестве. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По некоторым данным, в конце 2016 года Довгопол заключил договор с частной фирмой на предоставление информационных услуг, однако фактически они оказаны не были. Тем не менее чиновник подписал акты приема-сдачи работ и получил более 1 млн рублей бюджетных средств. Правоохранительные органы официально не комментируют ситуацию. Александр Довгопол возглавляет управу Перово с 2013 года.