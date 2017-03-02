В ЗакСе Петербурга пообещали принять закон о помощи выпускникам детдомов Но над документом нужно поработать

Парламентская комиссия по устройству государственной власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству поддержала концепция законопроекта о постинтернатном сопровождении детей-сирот в Петербурге. Эту инициативу комиссия рассмотрела в четверг, передает корреспондент АБН.

Законопроект презентовал его автор, депутат МО «Морские ворота» Сергей Виниченко. «Я сам как выпускник детского дома знаю, о чем говорю», — отметил он.

Председатель комиссии, «единоросс» Юрий Гладунов, обрушился на муниципала с критикой и обвинил его в некомпетентности. Поводом для негодования стали комментарии Виниченко в СМИ о том, что Гладунов накануне рекомендовал не принимать «сиротский» законопроект.

«Вы кто, депутат? У вас есть юридическое образование? Вы сами читали, что разработали? Вы видели рекомендации к законопроекту юридического комитета?», — спрашивал Гладунов, указывая на ошибки в документе. Ему вторил «единоросс» Денис Четырборк.

Поддержать законопроект в ЗакС пришли детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова и начальник отдела городской прокуратуры по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Ольга Качалова. Они заявили, что в Петербурге необходимо создать систему сопровождения выпускников детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей. «Наши проверки показывают, что в существующем законодательстве есть прорехи. Мы буквально теряем многих людей после 18 лет, которые остаются без внимания, достигнув старшего возраста. Да, к тексту документа у нас есть ряд замечаний. Но этот законопроект нужен, мы готовы работать над ним», — сказала Качалова.

По окончанию дискуссии комиссия решила одобрить концепцию законопроекта Виниченко. «Это не игрушки, это важнейший вопрос. Этот закон нужно принять, и он будет принят. Но в том варианте, в котором он представлен, принять его нельзя», — резюмировал Юрий Гладунов. И добавил, что все, что писали СМИ о нем в контексте обсуждения данной инициативы – «несправедливые обвинения».

Обязанность по работе над юридической стороной вопроса решили возложить на ЗакСовскую комиссию по социальной политике при поддержке аппарата уполномоченного по правам ребенка, городской прокуратуры и комитета по социальной политике. После того, как документ доделают, он будет направлен на рассмотрение Законодательного собрания.

«В целом мы удовлетворены результатом. Концепцию поддержали, вопрос стоит в повестке дня – это большая победа для нас. В дальнейшем надо будет проконтролировать, чтобы в ходе работы над документов основная часть законопроекта была сохранена, чтобы эти полномочия передали НКО. Госучреждения уже показали свою несостоятельность в решении этого вопроса», — прокомментировал Сергей Виниченко.

Напомним, ранее автор законопроекта Сергей Виниченко сообщал АБН, что накануне заседания комиссии Юрий Гладунову направил ее участникам проект решения, не рекомендующий принимать данную инициативу.

Закон о постинтернатном сопровождении предполагает создание в Петербурге специальных центров помощи выпускникам детских домов и школ-интернатов. Эти центры должны заниматься подбором и подготовкой наставников для сирот, оказывать им различную помощь в социализации и дальнейшем устройстве.

По официальным данным, в городе проживает около 4 тыс. граждан, имеющих статус выпускников организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И только 942 из них пользуются услугами социального сопровождения.