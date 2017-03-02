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02.03.17 / 17:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» заключил партнерское соглашение с БК «Леон»

Будет размещать рекламу букмекера во время товарищеских матчей

зенит последние новостиФутбольный клуб «Зенит» заключил партнерское соглашение с букмекерской конторой «Леон». Об этом АБН рассказали представители петербургской команды в четверг.

В рамках договора букмекер получит имиджевые права на использование символики «Зенита», а также билетные квоты на матчи клуба. «Леон» сможет размещать свою рекламу во время товарищеских матчей петербуржцев за рубежом. Футболисты «Зенита» будут участвовать промо-мероприятиях букмекерской конторы.

Добавим, стороны заключили соглашение сроком на три года. Как отметили в «Зените», договор не противоречит актуальному российскому законодательству. В соглашение также включили специальный рекламный пакет на «Радио Зенит».

Отметим, ранее «Зенит» заключил соглашение с сербским футбольным клубом «Црвена Звезда». Клубы договорились сотрудничать во всех аспектах организации, проведения и подготовки соревнований, в том числе коммерческих, спортивных, юридических и технических вопросов. В договор включили положения о взаимодействии футбольных школ и академий команд. Как отметили представители «Црвены Звезды» соглашение облегчит проведение трансферов между клубами.

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