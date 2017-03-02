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02.03.17 / 12:53 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Депутат от «ЕР»: Собственное жилье молодежи не должно быть доступно

Рынок жилья для молодых – это арендные квартиры

Жилье молодежи

Фото АБН

Собственное жилье не должно быть доступно для молодежи. Об этом накануне заявил депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Едина Россия» Сергей Купченко.

Представитель Совета работающей молодежи Сергей Соколов рассказал на встрече партийного актива, что при средней петербургской зарплате молодому работнику невозможно купить квартиру. Соколов попросил «единоросса» разработать систему льгот для покупки жилья молодыми.

Купченко отказался это делать и заявил, что молодые люди должны только арендовать квартиры. Он аргументировал это тем, что так специалисты могут переезжать из региона в регион и не обременять себя жизнью в собственных квартирах-студиях площадью 9 кв. м.

Отметим, Соколов назвал средней зарплату в 40 тыс. рублей. Отметим, ранее вице-премьер правительства Игорь Шувалов посчитал смешными квартиры площадью 20 кв. м. Он отметил, что оно «очень популярно». Шувалов сказал об этом во время осмотра квартир эконом-класса.

По материалам: zaks.ru
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