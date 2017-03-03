СП выявила почти 900 нарушений при госзакупках в 2016 году

Счетная палата (СП) выявила 899 нарушений в сфере госзакупок в прошлом году. Об этом в пятницу сообщила глава СП Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Голиковой, всего Счетная палата выявила 3,8 тыс. нарушений законодательства.
«Это сопоставимо с уровнем 2015 года, то есть, роста нет, есть даже небольшое снижение», — отметила она.
Нарушения зафиксированы, в основном, при исполнении, поставке не тех работ или оборудования, подчеркнула Голикова.
Добавим, в декабре Голикова сообщила, что Счетная палата выявила за 2016 год нарушения на сумму в 870 млрд рублей. При этом 270 млрд рублей из них – нарушения, касающиеся финансовой сферы.
Осенью прошлого года СП выявила нарушения в работе Центробанка страны. Выяснилось, что у регулятора отсутствует централизованная система ведения данных по договорам.