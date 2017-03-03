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03.03.17 / 17:52 Новости / Россия и мир / Экономика

СП выявила почти 900 нарушений при госзакупках в 2016 году

Всего зафиксировано 3,8 тыс. нарушений законодательства

Счетная палатаСчетная палата (СП) выявила 899 нарушений в сфере госзакупок в прошлом году. Об этом в пятницу сообщила глава СП Татьяна Голикова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Голиковой, всего Счетная палата выявила 3,8 тыс. нарушений законодательства.

«Это сопоставимо с уровнем 2015 года, то есть, роста нет, есть даже небольшое снижение», — отметила она.

Нарушения зафиксированы, в основном, при исполнении, поставке не тех работ или оборудования, подчеркнула Голикова.

Добавим, в декабре Голикова сообщила, что Счетная палата выявила за 2016 год нарушения на сумму в 870 млрд рублей. При этом 270 млрд рублей из них – нарушения, касающиеся финансовой сферы.

Осенью прошлого года СП выявила нарушения в работе Центробанка страны. Выяснилось, что у регулятора отсутствует централизованная система ведения данных по договорам.

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