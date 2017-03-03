Американские военные прокомментировали участие в акциях в Польше В МИД РФ эти акции назвали антироссийскими

Американские военные прокомментировали свое участие в акциях в Польше. Это произошло в четверг.

В прошедших в Польше мемориальных акциях, посвященных участникам польского антикоммунистического движения, участвовали американские военнослужащие. Они объяснили это поддержкой мероприятий союзников, назвав свое участие рабочим процессом.

В МИД РФ подобные акции назвали антироссийскими. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что такие мероприятия бросают тень на совместное противостояние России и США нацизму. Захарова призвала военнослужащих США почтить память союзников по антигитлеровской коалиции.

Напомним, 21 февраля в Польше проходили акции памяти «проклятых солдат» — членов антикоммунистического подпольного движения в Польше. Ранее в Польшу и Прибалтику прибыли солдаты американской пехоты для укрепления границ. На этом особенно настаивала Варшава после фактического вхождения Крыма в состав России.