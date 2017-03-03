В 2016 году средняя цена аренды офиса класса А в Москве упала на 19% год к году В среднем составила 23,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год

В 2016 году средняя цена аренды офиса класса А в Москве снизилась на 19% год к году. Об этом в пятницу сообщили эксперты оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ.

По расчетам Swiss Appraisal, средняя цена аренды офисных помещений этого класса в пределах МКАД составила 23,5 тыс. рублей в год за 1 кв. м. Кроме того, падает средняя цена аренды помещений класса B+. В 2016 году она оказалась на уровне 14 тыс. рублей в год, что ниже итогов 2015 года на 15%.

Рост арендной ставки есть только в классе B- . Она увеличилась на 5%.

Уровень вакантности для офисов класса A снизился по сравнению с показателем 2015 года и составил в 2016 году 20 %. Эксперты объясняют это рекордно низким объемом введенных площадей. Класс B относительно стабилен в части заполнения: доля вакантных площадей класса В- по-прежнему остается низкой и держится на уровне 13%, уровень вакантности класса В+ повысился на 2%, достигнув значения в 15%.

Отметим, 2016 год характеризуется самым низким уровнем ввода новых офисных площадей за последние пять лет. В 2016 году суммарный объем вложений в коммерческую недвижимость превысил значение предыдущего года.