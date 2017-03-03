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03.03.17 / 16:43 Новости / Петербург и Ленобласть / Финансы

Смольный предложит предпринимателям арендовать помещения на Невском и Литейном под хостелы

Всего на торги выставят 20 объектов

ростов на дону под хостелыСмольный выставит на торги 20 помещений для размещения хостелов с указанием начальной величины арендной платы (начальной величины аукциона) за использование объекта. Список помещений опубликован в пятницу на сайте Комитета по развитию туризма.

Речь идет о нежилых помещениях на Невском, Литейном проспектах, улице Марата и других. Также бизнесу предложат открыть хостел в Пушкине и Петергофе.

Уже известная стартовая стоимость некоторых объектов. Так, за аренду 615 м2 на улице Константина Заслонова придется платить как минимум 6 млн рублей в год.

Добавим, помещения сдадут в аренду по результатам аукциона. Размер платы за аренду также установят в ходе торгов. Их проведут АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Напомним, в конце февраля АБН сообщили в правительстве Петербурга, что в городе к чемпионату мира по футболу 2018 года откроют около 30 хостелов. Их построят преимущественно в Центральном, Василеостровском и Адмиралтейском районах. В Смольном пояснили, что планировалось открыть больше хостелов, но инвесторы опасаются, что после ЧМ-2018 помещения не будут востребованы.

 

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