Audi объявил о старте продаж Audi TT RS Coupé Ограниченная серия

Автопроизводитель Audi объявил о начале продаж Audi TT RS Coupé. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Российская премьера Audi TT RS Coupé состоялась на флагманском шоу-руме Audi City Moscow. Отметим, это ограниченная серия, она есть в продаже только у официальных дилеров Audi Sport в России.

Audi TT RS оснащен бензиновым мотором 2.5 TFSI мощностью 400 л. с. и полным приводом quat­tro. Также впервые серийный автомобиль Audi оснащен технологией Matrix OLED, которая применяется в блоках задних фонарей. Такие светодиоды излучают однородный и высококонтрастный свет, яркость которого может регулироваться бесступенчато. Автомобиль преодолевает отметку в 100 км/ч всего за 3,7 секунд, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.