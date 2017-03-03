Петербургский авторынок за январь вырос на 0,1% Было продано на шесть машин больше, чем год назад

В январе 2017 года авторынок в Петербурге показал рост на 0,1%. Об этом в пятницу сообщили в «Auto-Dealer-СПб».

За первый месяц года в городе было продано 6 573 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. Это на шесть машин (на 0,1%) больше, чем в январе прошлого года. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России в январе составила 8,4%.

Лидером рынка в Петербурге остается Hyundai. В январе 85% продаж бренда приходилось на две модели – Solaris и Creta. Укрепила свои позиции KIA. Компания, в прошлом году не попавшая даже в первую тройку, заняла второе место. На третьем месте рейтинга — LADA. Топ-10 самых продаваемых автомобилей замыкает Toyota.

Напомним, в начале января аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные Ассоциации Европейского Бизнеса сообщило, что российский авторынок в январе снизился на 5%. В России было продано 77 916 машин. Лидером российского рынка стал «АвтоВАЗ», за ним следовала KIA. Третье место занял Hyundai.