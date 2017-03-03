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03.03.17 / 17:00 Новости / Петербург и Ленобласть

Генпрокуратура РФ просит Бастрыкина возбудить уголовное дело против замглавы СК Петербурга

Она якобы была участницей коррупционного сговора

Александр-Бастрыкин-фото-с-сайта-www.kommersant.ru_ бастрыкинаЗаместитель генерального прокурора России Виктор Гринь попросил главу СК России Александра Бастрыкина организовать уголовное преследование заместителя начальника СК Петербурга Екатерины Гилиной. Об этом со ссылкой на текст постановления Гриня пишет в пятницу «Фонтанка». 

В документе сказано, что сотрудники СК провели проверку по коллективному обращению сотрудников СУ СК Новгорода, который ранее возглавляла Гилина. Новгородские сотрудники требовали открыть против нее уголовное дело и утверждали, что она открывает и закрывает уголовные дела по коррупционному сговору и фальсифицирует доказательства. Также, по их словам, Гилина запугивала сотрудников управления, заставляла их давать ложные показания и подделывать процессуальные документы.

Постановление содержит показания сотрудников Глининой. Она якобы собрала с подчиненных 300 тысяч рублей для якобы подшефного детского дома для умственно-отсталых детей. Следователи утверждают, что учреждение денег так и не получило.

Напомним, в декабре прошлого года Гилина, будучи участницей коррупционного скандала, получила повышение и переехала из Новгорода в Петербург. Перед отъездом ее наградили ведомственной медалью «За усердие в службе».

По материалам: fontanka.ru
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