Bellingcat опубликовали продолжение доклада о крушении малазийского Boeing-777 Виновником крушения назвали отставного российского военнослужащего

Bellingcat опубликовали продолжение доклада о крушении малазийского Boeing-777. Это произошло в пятницу.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала продолжение доклада о предполагаемом виновнике крушения рейса MH-17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Организатором катастрофы назван некий «Хмурый». В документе сказано, что это отставной российский военнослужащий Сергей Дубинский. В качестве доказательства журналисты приводят колонку для RT Ивана Охлобыстина, где он называет имя Сергея Дубинского и его позывной «Хмурый», отмечая, что Дубинский присоединился к ополчению.

Кроме того, Bellingcat нашли подтверждение, что машина, попавшая на видео перемещения колонны с «Буком». Также группа провела анализ телефонных разговоров, опубликованных СБУ и международной следственной группой. По мнению журналистов, все эти факты доказывают прямую вину «Хмурого» в качестве организатора крушения авиалайнера.

Напомним, первая часть доклада была опубликована Bellingcat в минувшем декабре. В ней называли имя Дубинского, не представляя доказательств.

Крушение Boeing-777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года на востоке Украины, где велись боевые действия. Все 298 пассажиров и членов экипажа погибли.