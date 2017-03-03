Стоимость белорусских продукты считают высокой 40% россиян Низкими цены на продукты назвали 49% россиян

Белорусские продукты отличаются хорошим качеством, но высокой ценой, считают 40% жителей России. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения, опубликованные в пятницу.

Еще 39% респондентов считают цены белорусские продукты низкими. О невысоком качестве и низкой цене продуктов из Беларуси заявили 10% россиян. В том, что Россия должна пресекать случаи поставок запрещенных к ввозу на территорию РФ продуктов через Беларусь, уверены 79% опрошенных.

Опрос проведен 8-9 февраля. В нем приняли участие 1,2 тыс. респондентов. Возраст опрошенных — от 18 лет.