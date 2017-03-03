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03.03.17 / 18:34 Новости / Общество / Россия и мир

BMW повысит цены на весь модельный ряд в России

На 4%

BMW повысит ценыBMW поднимет цены на все модели в России. Об этом в пятницу сообщил источник в автомобильной компании.

Как стало известно Autonews.ru, в среднем автомобили подорожают на 4%. По информации издания, повышение цен может быть связано с планами компании компенсировать курсовую волатильность.

Источник в компании рассказал, что изменение цен также связано с высокой инфляцией. Он уточнил, что в прошлом году компания повышала цены меньше конкурентов.

Ранее стало известно о планах компании Ford Sollers снизить цены на ключевые модели бренда Ford в РФ. Цены снизят на Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Explorer и Ford Transit.

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