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03.03.17 / 12:56 Новости / Россия и мир / Финансы

Brent на бирже торгуется ниже $55,5 за баррель

WTI ниже $53

BrentНефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE ниже отметки $55?5 за баррель. В пятницу по фиксингу на 12:35 по московскому времени бочка Brent стоит $55,29.

На то же время стоимость барреля WTI составляет $52,7. Котировки Brent подросли на 0,4%, котировки WTI выправились на 0,3%.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев сообщает, что СМИ обвинили в обвале цен на нефть Саудовскую Аравию. Королевство якобы снижает цены для своих клиентов. Накануне нефтяные котировки просели. Это произошло на фоне прироста коммерческих запасов США.

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