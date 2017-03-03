Brent на бирже торгуется ниже $55,5 за баррель WTI ниже $53

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE ниже отметки $55?5 за баррель. В пятницу по фиксингу на 12:35 по московскому времени бочка Brent стоит $55,29.

На то же время стоимость барреля WTI составляет $52,7. Котировки Brent подросли на 0,4%, котировки WTI выправились на 0,3%.

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев сообщает, что СМИ обвинили в обвале цен на нефть Саудовскую Аравию. Королевство якобы снижает цены для своих клиентов. Накануне нефтяные котировки просели. Это произошло на фоне прироста коммерческих запасов США.