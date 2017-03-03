Центробанк аннулировал лицензию «Межрегионального почтового банка» Также регулятор отозвал лицензию «Анкор банка»

Центральный Банк России аннулировал лицензию московского «Межрегионального почтового банка». Об этом в пятницу сообщили в ЦБ.

Лицензию банка аннулировали в связи с добровольной ликвидацией кредитной организации. В банке назначат ликвидационную комиссию.

Также регулятор отозвал лицензию у «Анкор банка». В ЦБ пояснили, что банк размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов.

Добавим, по данным Центробанка, «Анкор банк» занимал 233 место в российской банковской системе. «Межрегиональный почтовый банк» находился на 475 позиции.

В пятницу ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка». В регуляторе отметили, что руководство «Татфондбанка» неадекватно оценивало взятые на себя риски.