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03.03.17 / 10:21 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Центробанк аннулировал лицензию «Межрегионального почтового банка»

Также регулятор отозвал лицензию «Анкор банка»

цб аннулировал

Фото АБН

Центральный Банк России аннулировал лицензию московского «Межрегионального почтового банка». Об этом в пятницу сообщили в ЦБ.

Лицензию банка аннулировали в связи с добровольной ликвидацией кредитной организации. В банке назначат ликвидационную комиссию.

Также регулятор отозвал лицензию у «Анкор банка». В ЦБ пояснили, что банк размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных резервов.

Добавим, по данным Центробанка, «Анкор банк» занимал 233 место в российской банковской системе. «Межрегиональный почтовый банк» находился на 475 позиции.

В пятницу ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка». В регуляторе отметили, что руководство «Татфондбанка» неадекватно оценивало взятые на себя риски.

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