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03.03.17 / 08:37 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка»

С 3 марта 2017 года

Татфондбанк и Интехбанк

Фото: kazanfirst.ru

Центральный Банк отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

В сообщении сказано, что с 3 марта 2017 года лицензии на проведение банковских операций у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» отозваны. Приказ Банка России №ОД-542 и №ОД-546 соответственно.

Напомним, накануне МВД задержало Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова. Они являлись заместителями руководителей «Татфондбанка». Ранее были задержаны и сами руководители. Им предъявили обвинение в мошенничестве. ПАО  «Интехбанк» ранее также приостановил работу офисов.

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