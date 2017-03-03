ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка» С 3 марта 2017 года

Центральный Банк отозвал лицензию у «Татфондбанка» и «Интехбанка». Об этом регулятор сообщил в пятницу.

В сообщении сказано, что с 3 марта 2017 года лицензии на проведение банковских операций у ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк» отозваны. Приказ Банка России №ОД-542 и №ОД-546 соответственно.

Напомним, накануне МВД задержало Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова. Они являлись заместителями руководителей «Татфондбанка». Ранее были задержаны и сами руководители. Им предъявили обвинение в мошенничестве. ПАО «Интехбанк» ранее также приостановил работу офисов.