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03.03.17 / 06:14 Новости / Общество / Россия и мир

Центр по примирению САР за сутки передал 10 тонн гуманитарных грузов мирным жителям

Помощь получили 3,2 тыс. граждан

Фото: epochtimes.ru

Фото: epochtimes.ru

Центр по примирению САР за сутки передал 10 тонн гуманитарных грузов мирным жителям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

За прошедшие сутки Центр по примирению провел восемь гуманитарных акций в различных сирийский провинциях. В том числе, шесть – в Алеппо и по одной в РСАС и Латакия.

В Алеппо  и РСАС жителям  передали  0,94 тонны хлеба, 500 порций горячей еды, 400 продовольственных наборов и 6 тонн питьевой бутилированной воды. В детский дом города Латакия сотрудники Центра передали 60 наборов игрушек. Общая масса грузов составила 10 тонн. Помощь получили 3,2 тысячи жителей.

Напомним, Центр по примирению ведет свою деятельность с февраля 2016 года. Ежедневно благодаря его сотрудникам помощь получают тысячи жителей. Информация с отчетами о проведенных акциях каждый день.

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