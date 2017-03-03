Центр по примирению САР за сутки передал 10 тонн гуманитарных грузов мирным жителям Помощь получили 3,2 тыс. граждан

Центр по примирению САР за сутки передал 10 тонн гуманитарных грузов мирным жителям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

За прошедшие сутки Центр по примирению провел восемь гуманитарных акций в различных сирийский провинциях. В том числе, шесть – в Алеппо и по одной в РСАС и Латакия.

В Алеппо и РСАС жителям передали 0,94 тонны хлеба, 500 порций горячей еды, 400 продовольственных наборов и 6 тонн питьевой бутилированной воды. В детский дом города Латакия сотрудники Центра передали 60 наборов игрушек. Общая масса грузов составила 10 тонн. Помощь получили 3,2 тысячи жителей.

Напомним, Центр по примирению ведет свою деятельность с февраля 2016 года. Ежедневно благодаря его сотрудникам помощь получают тысячи жителей. Информация с отчетами о проведенных акциях каждый день.