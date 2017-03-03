Центр по примирению САР за сутки передал 10 тонн гуманитарных грузов мирным жителям. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.
За прошедшие сутки Центр по примирению провел восемь гуманитарных акций в различных сирийский провинциях. В том числе, шесть – в Алеппо и по одной в РСАС и Латакия.
В Алеппо и РСАС жителям передали 0,94 тонны хлеба, 500 порций горячей еды, 400 продовольственных наборов и 6 тонн питьевой бутилированной воды. В детский дом города Латакия сотрудники Центра передали 60 наборов игрушек. Общая масса грузов составила 10 тонн. Помощь получили 3,2 тысячи жителей.
Напомним, Центр по примирению ведет свою деятельность с февраля 2016 года. Ежедневно благодаря его сотрудникам помощь получают тысячи жителей. Информация с отчетами о проведенных акциях каждый день.