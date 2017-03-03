Количество кибератак на Россию выросло втрое в 2016 году – Патрушев Зафиксировано более 52 млн атак

Число кибератак на сайты госорганов России выросло в три раз в прошлом году. Об этом в пятницу сообщил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

По словам Патрушева, в прошлом году зафиксировано и нейтрализовано 52,5 млн хакерских атак. Он отметил, что цель атак – получение информации ограниченного доступа. По мнению Патрушева, защищенность информационных систем от кибератак в большей части случаев недостаточна.

Отметим, в январе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что ежедневно страна «отражает сотни и тысячи» кибератак. В декабре прошлого года в ФСБ сообщили о подготовке зарубежных кибератак на российскую финансовую систему.