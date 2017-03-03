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03.03.17 / 13:33 Новости / Общество / Россия и мир

Число платных подписчиков Spotify увеличилось до 50 млн

С 40 млн в сентябре

число платных подписчиков Spotify Spotify рассказал о 50 млн платных подписчиков. Компания опубликовала информацию в пятницу на своей странице в Twitter.

В сентябре сервис отчитался о росте числа платных подписчиков до 40 млн человек. Вся аудитория Spotify составляет примерно 100 млн.

Музыкальный сервис Spotify является главным конкурентом Apple Music. Ранее в Apple рассказали о росте числа платных подписчиков до 20 млн. В настоящий момент Spotify обладает самой крупной базой платных подписчиков в музыкальной индустрии. Около 80% прибыли компания отдает исполнителям и студиям, которые дают разрешение на использованием контента.

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