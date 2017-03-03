Делегация во главе с Володиным посетит Армению

Делегация Госдумы РФ во главе с Вячеславом Володиным посетит Армению с официальным визитом. Об этом правительство сообщило в пятницу.
Государственная дума РФ отправит делегацию во главе с председателем Вячеславом Володиным в Армению для развития двустороннего парламентского взаимодействия. В ходе встречи стороны обсудят работу на межпарламентских площадках, включая Парламентскую ассамблею ОДКБ, ПА ОБСЕ и МПА СНГ.
Напомним, дипотношения между РФ и Арменией установили в 1992 году. Страны тесно сотрудничают во многих сферах. В 2016 году импорт из Армении в Россию увеличился на 70%.