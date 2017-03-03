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03.03.17 / 15:15 Новости / Россия и мир / Экономика

ДНР объявила Киеву торговую блокаду

Украинские силовики заблокировали несколько автодорог

днр блокадаСамопровозглашенная Донецкая народная республика объявила Киеву торговую блокаду. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

«Мы рубим все связи с Украиной, с которой воюем», — заявил Захарченко. Он также рассказал, что накануне подразделения ВС Украины заблокировали дорогу на Мариуполь и дорогу на Курахово.

Добавим, в Киеве пока не прокомментировали заявление Захарченко. В среду власти ДНР и ЛНР ввели внешние управление на украинских предприятиях. Налоги с объектов будут поступать в бюджет региона.

По материалам: interfax.ru
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