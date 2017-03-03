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03.03.17 / 14:50 Новости / Россия и мир / Финансы

Доллар дешевеет на биржевых торгах

Доллар 58,8; евро 61,9

Доллар дешевеет

Коллаж АБН

Курс доллара дешевеет на торгах Московской биржи. В пятницу по фиксингу на 14:28 по московскому времени доллар стоит 58,7600 рубля, он теряет порядка 4 копеек.

В то же время евро стоит 61,9300 рубля. Евро дорожает на 13 копеек.

Напомним, ранее утром российский рубль отступал в парах с иностранными валютами, сказал директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. Утром за доллар давали 58,9 рубля, что составляет +0,1% к вчерашнему курсу. Однако после доллар достиг отметки 59 рублей. В дальнейшем рубль стабилизировался к доллару после объявления Минфина о новых валютных интервенциях на сумму 70,5 млрд рублей.

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