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03.03.17 / 10:48 Новости / Россия и мир / Экономика

В России могут создать единый регулятор рынка алкоголя и табака

Речь идет о создании агентства по борьбе с контрабандой

сигареты табакВ России могут создать единый регулятор табачного и алкогольного рынка. Об этом в пятницу пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на двух федеральных чиновников и несколько источников в отрасли.

По информации издания, вице-премьер Александр Хлопонин написал письмо российскому президенту Владимиру Путину с предложением создать агентство по борьбе с контрабандой. Регулятор может объединить функции контроля по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках. Такая инициатива предполагает распространение действия Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя(ЕГАИС) на оборот табачных изделий.

Один из источников газеты рассказал, что Путин одобрил эту инициативу. Регулятор могут создать на базе Росалкогольрегулирования.

Отметим, по данным «Коммерсанта», окончательное решение пока не принято. Представители Минфина не поддерживают распространение ЕГАИС на табак.

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